Bayram tatilinde “kabin öksürüğü” ve “seyahat hastalığı” uyarısı! Prof. Özkaya’dan 5 tüyo

Bayram tatili için yola çıkacaklara seslenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kabin öksürüğü ve seyahat hastalığının yeni şikayetler olduğunu vurguladı.

Özkaya, “Pandeminin bitmesiyle otobüs, uçak, araba ve gemiyle yılda yaklaşık 3-5 seyahat yapıyoruz. Kapalı kabin ortamındaki yolculuklar sonrası öksürük, halsizlik, eklem ve baş ağrıları sıkça yaşanıyor.

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‘Kabin öksürüğü’ olarak bilinen bu şikayetlerde, kapalı klima sistemleri genellikle suçlu; havayı kurutuyor. Sık kabin içi yolculuk yapanlar için kabine nemli havlu asmak (kabin görevlisinin izniyle) sorunu hafifletebilir.

Çoğu kişi için endişelenecek bir durum yok. Uçuşlarda ve iç mekan klimalarında kuru hava, burun kanallarını kurutuyor. Tuzlu burun spreyi kullanarak nemlendirme ve enfeksiyondan korunma sağlanabilir.

Pandemi sonrası ani ısı değişimleri, soğuktan sıcağa geçişler ve klimalar, grip sanılıp önemsenmeyebilir. Çocuklar ise hissettiklerini ifade edemediğinden, uzamış öksürük ve ateşle doktora gittiklerinde ciddi zatürre vakalarıyla karşılaşılabiliyor” dedi.

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Prof. Dr. Özkaya, tatile çıkan veya çıkacak vatandaşların özellikle çocuklara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Araçla seyahatte klima temizliğine özen göstermeliler. Klima ayarını 22 derecenin altına düşürmemelerini ve ani ısı değişimlerinden kaçınmalarını öneriyorum” diye konuştu.

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