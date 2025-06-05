Bayram tatilinde “kabin öksürüğü” ve “seyahat hastalığı” uyarısı! Prof. Özkaya’dan 5 tüyo

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayram tatilinde “kabin öksürüğü” ve “seyahat hastalığı” uyarısı! Prof. Özkaya’dan 5 tüyo

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bayram tatiline çıkacaklara uyarılarda bulunarak, son dönemde artan “kabin öksürüğü” ve “seyahat hastalığı”na dikkat çekti. Özkaya, “Yolculuk sonrası kapalı kabin ortamından dolayı en sık öksürük, halsizlik, eklem ve baş ağrıları görülüyor” dedi.

Bayram tatili için yola çıkacaklara seslenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kabin öksürüğü ve seyahat hastalığının yeni şikayetler olduğunu vurguladı.

bayram-tatilinde-kabin-oksurugu-ve-seyahat-hastaligi-uyarisi-prof-ozkayadan-5-tuyo-yenicag-1.jpeg

Özkaya, “Pandeminin bitmesiyle otobüs, uçak, araba ve gemiyle yılda yaklaşık 3-5 seyahat yapıyoruz. Kapalı kabin ortamındaki yolculuklar sonrası öksürük, halsizlik, eklem ve baş ağrıları sıkça yaşanıyor.

Korkutan hastalık! 4 mahalle karantinaya alındıKorkutan hastalık! 4 mahalle karantinaya alındı

bayram-tatilinde-kabin-oksurugu-ve-seyahat-hastaligi-uyarisi-prof-ozkayadan-5-tuyo-yenicag-1.jpg

‘Kabin öksürüğü’ olarak bilinen bu şikayetlerde, kapalı klima sistemleri genellikle suçlu; havayı kurutuyor. Sık kabin içi yolculuk yapanlar için kabine nemli havlu asmak (kabin görevlisinin izniyle) sorunu hafifletebilir.

bayram-tatilinde-kabin-oksurugu-ve-seyahat-hastaligi-uyarisi-prof-ozkayadan-5-tuyo-yenicag-2.jpg

Çoğu kişi için endişelenecek bir durum yok. Uçuşlarda ve iç mekan klimalarında kuru hava, burun kanallarını kurutuyor. Tuzlu burun spreyi kullanarak nemlendirme ve enfeksiyondan korunma sağlanabilir.

bayram-tatilinde-kabin-oksurugu-ve-seyahat-hastaligi-uyarisi-prof-ozkayadan-5-tuyo-yenicag-3.jpg

Pandemi sonrası ani ısı değişimleri, soğuktan sıcağa geçişler ve klimalar, grip sanılıp önemsenmeyebilir. Çocuklar ise hissettiklerini ifade edemediğinden, uzamış öksürük ve ateşle doktora gittiklerinde ciddi zatürre vakalarıyla karşılaşılabiliyor” dedi.

Yaz sıcaklarında uzmanlardan kronik hastalıklara hayat kurtaran uyarılarYaz sıcaklarında uzmanlardan kronik hastalıklara hayat kurtaran uyarılar

bayram-tatilinde-kabin-oksurugu-ve-seyahat-hastaligi-uyarisi-prof-ozkayadan-5-tuyo-yenicag-4.jpg

Prof. Dr. Özkaya, tatile çıkan veya çıkacak vatandaşların özellikle çocuklara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Araçla seyahatte klima temizliğine özen göstermeliler. Klima ayarını 22 derecenin altına düşürmemelerini ve ani ısı değişimlerinden kaçınmalarını öneriyorum” diye konuştu.

Ölümcül hastalıklara duvar ören 2 mucize besin! Hayat saçan mucizelere hucüm edeceksinizÖlümcül hastalıklara duvar ören 2 mucize besin! Hayat saçan mucizelere hucüm edeceksiniz

Son Haberler
Sınıfta sürpriz: Bakan Tekin, sınıfa elinde çiçek ile girdi
Sınıfta sürpriz: Bakan Tekin, sınıfa elinde çiçek ile girdi
Kurban pazarındaki besici: Hayvancılık bitti, selasını okuyan yok
Kurban pazarındaki besici: Hayvancılık bitti, selasını okuyan yok
CHP'li Başarır'dan Özgür Özel'e başlatılan soruşturmaya sert tepki
CHP'li Başarır'dan Özgür Özel'e başlatılan soruşturmaya sert tepki
ABD’li dev bankadan çok konuşulacak hamle: Kripto parada yeni bir dönem başlayabilir
ABD’li dev bankadan çok konuşulacak hamle: Kripto parada yeni bir dönem başlayabilir
Bayram tatilinde “kabin öksürüğü” ve “seyahat hastalığı” uyarısı! Prof. Özkaya’dan 5 tüyo
Prof. Özkaya’dan 5 tüyo! Bayramda seyahat edenler dikkat...