Bayram tatilinin ilk günün bilançosu ortaya çıktı. 651kaza, 9 ölü, 1407 yaralı

Serkan Talan
Bayram tatilinin ilk günün bilançosu ortaya çıktı. 651kaza, 9 ölü, 1407 yaralı
9 günlük bayram tatilinin ilk günün bilançosu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin ilk gününde meydana gelen kazalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken 1407 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk gününde Türkiye genelinde 651 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Bakan Yerlikaya kazalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1407 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yola çıkan sürücülere uyarılar yaparken “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerini kullandı:

ekran-goruntusu-2024-04-07-114541.png

Son Haberler
Korsan otoparkçılar yakayı ele verdi Gündem
Korsan otoparkçılar yakayı ele verdi
Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha Spor
Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu Yerel Haberler
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
Lara Fabian İstanbul'a geliyor Magazin
Lara Fabian İstanbul'a geliyor
Heyelan köy yolunu kapadı Yerel Haberler
Heyelan köy yolunu kapadı
Gaziantep’te silahla vurulan genç yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Gaziantep’te silahla vurulan genç yaşamını yitirdi
Mansur Yavaş'ın Anıtkabir defteri yazısı gündem oldu Gündem
Mansur Yavaş'ın Anıtkabir defteri yazısı gündem oldu