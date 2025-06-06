Bayram tatilinin ilk gününde acıyı yaşadılar! Bakan bilançoyu açıkladı...

Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan Arefe gününde (Perşembe) 863 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 10 kişi can verdi. Bin 139 kişi ise olay yerinde yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verilerle X hesabı üzerinden paylaştı.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandığı belirlendi. Arefe gününde trafik ekiplerince bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi gerçekleştirildi. İhlal edenlerin oranı yüzde 0,9 olurken, hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranında olduğu belirlendi.

Ali Yerlikaya denetimlerin işlem yapmak için olmadığının altını çizerken, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" dedi.