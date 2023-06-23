Bayram trafiği kazaya yol açtı: 5 araç birbirine girdi

Manisa’nın Kula ilçesinde lastiği patlayan bir tır zincirleme kazaya neden oldu. 4 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bayram trafiği kazaya yol açtı: 5 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Bayram trafiğinin yoğun olduğu karayolunda, İzmir istikametinde lastiği patlayan bir tıra çarpmamak için bir otomobil manevra yapınca zincirleme meydana geldi.

Toplam 4 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen emniyet güçleri, bölgede geniş trafik önlemi aldı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun trafiğe kapanmasının ardından ilçe merkezindeki alternatif yollardan trafik akışını sağlayan ekipler kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolunda trafik akışını sağladı.

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