Bayram yolunda radar bilançosu! Binlerce kişiye ceza kesildi

Bayram öncesi otoyollarda 30 kilometrede bir kurulan sabit radarlar tartışma konusu olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya radarların güvenlik nedeni ile kurulduğunu açıklasa da birçok siyasi isim radarların 'ceza tuzağı' ve 'gelir kaynağı' olduğunu savunarak eleştirilerde bulunmuştu.

Radar tartışmalarının büyümesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde radarların nerelerde kurulu olduğu yayınlanmıştı.

AREFE GÜNÜNDE 23 BİN 275 ARACA CEZA KESİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arefe gününde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Bakan Yerlikaya, Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını, bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldığını duyurdu.

RADARA YAKALANANLAR NE KADAR CEZA ÖDÜYOR?

2025 yılında uygulanan radar cezaları 2 bin lira ile 9 bin lira arasında değişiyor.

- Yüzde 10-30 arası hız aşımı: 2 bin 168 lira

- Yüzde 30-50 arası hız aşımı: 4 bin 512 lira

- Yüzde 50'den fazla hız aşımı: 9 bin 268 lire