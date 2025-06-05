Bayram yolunda yürek yakan kaza! Yağız’dan geriye hüzün kaldı

Amasya'da bayram tatili için memleketlerine giden ailenin mola verdiği yerde salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Kocaeli'den memleketleri Ordu'ya doğru giden Duran ailesi Amasya'da bir çay bahçesinde mola verdi. Anne ve babasının salladığı salıncağın bir anda devrilmesi sonucu düşen 4 yaşındaki Yağız D., ağır yaralandı. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şokunu yaşayan anne ve babanın acısını hastane görevlileri paylaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.