Bayram yolunda yürek yakan kaza! Yağız’dan geriye hüzün kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli’den Ordu’ya bayram tatili için giden Duran ailesinin 4 yaşındaki oğlu Yağız, Amasya’da mola verdikleri çay bahçesinde salıncaktan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yağız, yaşam savaşını kaybetti.

Amasya'da bayram tatili için memleketlerine giden ailenin mola verdiği yerde salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Kocaeli'den memleketleri Ordu'ya doğru giden Duran ailesi Amasya'da bir çay bahçesinde mola verdi. Anne ve babasının salladığı salıncağın bir anda devrilmesi sonucu düşen 4 yaşındaki Yağız D., ağır yaralandı. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şokunu yaşayan anne ve babanın acısını hastane görevlileri paylaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram yolunda yürek yakan kaza! Yağız’dan geriye hüzün kaldı

Bayram yolunda yürek yakan kaza! Yağız’dan geriye hüzün kaldı

Bayram yolunda yürek yakan kaza! Yağız’dan geriye hüzün kaldı

Bayram yolunda yürek yakan kaza! Yağız’dan geriye hüzün kaldı

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