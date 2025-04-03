Bayramda acı bilanço! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayramda acı bilanço! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Bayram nedeni ile karayollarında yoğunluk yaşanırken çok sayıda ölümlü kaza meydana geldi. Tatilin ilk 5 gününde 47 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 743 kişi de yaralandı.

Bayram tatillerinde yaşanan trafik yoğunluğunda çok sayıda trafik kazası gerçekleşmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten kazalara ilişkin verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, kazalarda 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, tatilin 5'inci gününde 583 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

'BAYRAM SEVİNÇLERİMİZE HÜZÜN KARIŞMASIN'

Yerlikaya, "Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde emniyet ve jandarma ekiplerince trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü, dün 535 bin 44 aracın denetlendiğini, 20 bin 782 araca hız ve radar, 36 bin 258 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Denetlemelerin kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin 4. gününde acı bilanço: 34 ölü, 4 bin 784 yaralıYerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin 4. gününde acı bilanço: 34 ölü, 4 bin 784 yaralı

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