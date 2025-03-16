Bayramda adeta para basacaklar! Alacakları ücret dudak uçuklattı

İşte 30 Mart itibarıyla başlayacak olan 3 günlük bayramda ünlü isimlerin konserleri ve alacakları ücretler belli oldu.
TEK KONSER 7 MİLYON TL
Kadınlar arasında 1 numarada Ebru Gündeş var. Gündeş, Kıbrıs'ta sahneye çıkacak ve tek konserle 7 milyon lira alacak. Erkeklerde ise Mahsun Kırmızıgül Kıbrıs'ta vereceği tek konserden alacağı 5 milyon lira alacak.
EBRU GÜNDEŞ
Kıbrıs - 7 MİLYON TL
Ebru Gündeş geçen sene Kıbrıs ve Antalya konserinden 7 MİLYON TL almıştı.
GÜLŞEN
İstanbul-Kıbrıs-İzmir (9 milyon TL)
2024 yılının Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin konserlerinden 10 MİLYON TL almıştı.
ÖZCAN DENİZ
İstanbul-Kıbrıs (6.5 milyon TL)
Özcan Deniz 2024 Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs ve Antalya konserlerinden 4 MİLYON TL almıştı.
HADİSE
Kıbrıs (6 milyon TL)
SİBEL CAN
Kıbrıs (5 milyon TL)
AŞKIN NUR YENGİ
Kıbrıs-Antalya (5 milyon TL)
Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, Antalya'dan 4 Milyon TL almıştı.
YILDIZ TİLBE
Kıbrıs 5 milyon TL
Yıldız Tilbe geçen sene İstanbul, Kıbrıs - 4 MİLYON TL almıştı.
BÜLENT ERSOY:
Kıbrıs (4.5 milyon TL)
Diva, geçtiğimiz sene Mersin, İstanbul, Dubai konserlerinden 5.3 MİLYON TL almıştı.
MAHSUN KIRMIZIGÜL
Kıbrıs 4 milyon
DERYA BEDAVACI:
Antalya-Kıbrıs-Bursa (8.5 milyon TL)
Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, İstanbul, Almanya - 3.5 MİLYON TL almıştı.
MELEK MOSSO:
Kıbrıs (2.5 milyon TL)
Melek Mosso geçen sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta 5 Milyon TL almıştı.
ALEYNA TİLKİ:
Kıbrıs (2 milyon TL)
Aleyna Tilki geçen sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta 1 MİLYON TL almıştı.
EBRU YAŞAR:
İstanbul-Kıbrıs (4 milyon TL)
İREM DERİCİ:
Almanya (2 milyon TL)
İrem Derici geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece - 1 MİLYON 800 BİN TL almıştı.