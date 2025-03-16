Bayramda adeta para basacaklar! Alacakları ücret dudak uçuklattı

İşte 30 Mart itibarıyla başlayacak olan 3 günlük bayramda ünlü isimlerin konserleri ve alacakları ücretler belli oldu.

TEK KONSER 7 MİLYON TL

Kadınlar arasında 1 numarada Ebru Gündeş var. Gündeş, Kıbrıs'ta sahneye çıkacak ve tek konserle 7 milyon lira alacak. Erkeklerde ise Mahsun Kırmızıgül Kıbrıs'ta vereceği tek konserden alacağı 5 milyon lira alacak.

EBRU GÜNDEŞ

Kıbrıs - 7 MİLYON TL

Ebru Gündeş geçen sene Kıbrıs ve Antalya konserinden 7 MİLYON TL almıştı.

GÜLŞEN

İstanbul-Kıbrıs-İzmir (9 milyon TL)

2024 yılının Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin konserlerinden 10 MİLYON TL almıştı.

ÖZCAN DENİZ

İstanbul-Kıbrıs (6.5 milyon TL)

Özcan Deniz 2024 Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs ve Antalya konserlerinden 4 MİLYON TL almıştı.

HADİSE

Kıbrıs (6 milyon TL)

SİBEL CAN

Kıbrıs (5 milyon TL)

AŞKIN NUR YENGİ

Kıbrıs-Antalya (5 milyon TL)

Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, Antalya'dan 4 Milyon TL almıştı.

YILDIZ TİLBE

Kıbrıs 5 milyon TL

Yıldız Tilbe geçen sene İstanbul, Kıbrıs - 4 MİLYON TL almıştı.

BÜLENT ERSOY:

Kıbrıs (4.5 milyon TL)

Diva, geçtiğimiz sene Mersin, İstanbul, Dubai konserlerinden 5.3 MİLYON TL almıştı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Kıbrıs 4 milyon

DERYA BEDAVACI:

Antalya-Kıbrıs-Bursa (8.5 milyon TL)

Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, İstanbul, Almanya - 3.5 MİLYON TL almıştı.

MELEK MOSSO:

Kıbrıs (2.5 milyon TL)

Melek Mosso geçen sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta 5 Milyon TL almıştı.

ALEYNA TİLKİ:

Kıbrıs (2 milyon TL)

Aleyna Tilki geçen sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta 1 MİLYON TL almıştı.

EBRU YAŞAR:

İstanbul-Kıbrıs (4 milyon TL)

İREM DERİCİ:

Almanya (2 milyon TL)

İrem Derici geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece - 1 MİLYON 800 BİN TL almıştı.