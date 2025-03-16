Bayramda adeta para basacaklar! Alacakları ücret dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayramda adeta para basacaklar! Alacakları ücret dudak uçuklattı

Her yıl olduğu gibi bu yılda bazı ünlüler bayramı sahnede kutlayacak. Ünlü sanatçılar üç günlük Ramazan Bayramı’nda alacakları ücret dudak uçuklatıyor. Bayramda kadın sanatçılar arasında en fazla Ebru Gündeş kazanacak. İşte haberin detayları…

İşte 30 Mart itibarıyla başlayacak olan 3 günlük bayramda ünlü isimlerin konserleri ve alacakları ücretler belli oldu.

TEK KONSER 7 MİLYON TL

Kadınlar arasında 1 numarada Ebru Gündeş var. Gündeş, Kıbrıs'ta sahneye çıkacak ve tek konserle 7 milyon lira alacak. Erkeklerde ise Mahsun Kırmızıgül Kıbrıs'ta vereceği tek konserden alacağı 5 milyon lira alacak.

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EBRU GÜNDEŞ

Kıbrıs - 7 MİLYON TL

Ebru Gündeş geçen sene Kıbrıs ve Antalya konserinden 7 MİLYON TL almıştı.

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GÜLŞEN

İstanbul-Kıbrıs-İzmir (9 milyon TL)

2024 yılının Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin konserlerinden 10 MİLYON TL almıştı.

ÖZCAN DENİZ

İstanbul-Kıbrıs (6.5 milyon TL)

Özcan Deniz 2024 Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs ve Antalya konserlerinden 4 MİLYON TL almıştı.

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HADİSE

Kıbrıs (6 milyon TL)

SİBEL CAN

Kıbrıs (5 milyon TL)

AŞKIN NUR YENGİ

Kıbrıs-Antalya (5 milyon TL)

Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, Antalya'dan 4 Milyon TL almıştı.

YILDIZ TİLBE

Kıbrıs 5 milyon TL

Yıldız Tilbe geçen sene İstanbul, Kıbrıs - 4 MİLYON TL almıştı.

BÜLENT ERSOY:

Kıbrıs (4.5 milyon TL)

Diva, geçtiğimiz sene Mersin, İstanbul, Dubai konserlerinden 5.3 MİLYON TL almıştı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Kıbrıs 4 milyon

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DERYA BEDAVACI:

Antalya-Kıbrıs-Bursa (8.5 milyon TL)

Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, İstanbul, Almanya - 3.5 MİLYON TL almıştı.

MELEK MOSSO:

Kıbrıs (2.5 milyon TL)

Melek Mosso geçen sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta 5 Milyon TL almıştı.

ALEYNA TİLKİ:

Kıbrıs (2 milyon TL)

Aleyna Tilki geçen sene Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta 1 MİLYON TL almıştı.

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EBRU YAŞAR:

İstanbul-Kıbrıs (4 milyon TL)

İREM DERİCİ:

Almanya (2 milyon TL)

İrem Derici geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece - 1 MİLYON 800 BİN TL almıştı.

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