Bayramda ağzınızın tadı kaçmasın! Hileli baklava tuzağına dikkat

Gerçek Antep fıstıklı baklava yemek isterken, bilmeden ıspanaklı, bezelyeli ya da yer fıstıklı bir baklava ile karşılaşabilirsiniz. Sahte baklavayı ayırt etmek, ince detaylar nedeniyle oldukça zor olabiliyor. İşte uzmanların bu konudaki açıklamaları.

Bayram sofralarını süslemek ve misafirlere ikram etmek için tepsi tepsi baklava sipariş ediliyor. Ancak kaliteli malzemelerle üretilen gerçek baklavanın belirli bir maliyeti bulunuyor. Günümüzde bir kilo fıstıklı baklavanın fiyatı yaklaşık 1.200-1.300 lira civarındayken, cevizli baklavanın kilosu 800-1.000 liradan başlıyor.

Eğer bir yerde 400-500 TL gibi düşük fiyatlarla “fıstıklı baklava” satılıyorsa, içinde gerçek Antep fıstığı yerine farklı malzemeler kullanılmış olma ihtimali yüksek. Peki, bu hileler nasıl gerçekleştiriliyor? İşin sırrı, baklavanın görünümünü bozmadan daha ucuz malzemelerle üretim maliyetini düşürmekte yatıyor.

Cevizli baklavada da benzer hileler uygulanıyor. Maliyeti düşürmek isteyen bazı üreticiler, cevizli baklavada cevize öğütülmüş ekmek kırıntısı karıştırarak harcı daha hacimli gösteriyor. Ancak bu, tat açısından belirgin bir eksiklik yaratıyor.

Gerçek baklavayı anlamak için satın alırken fiyatına dikkat edilmeli, şerbetinin kıvamı kontrol edilmeli, tadı ve kokusu incelenmelidir. Gerçek Antep fıstığı, ağza alındığında kavrulmuş ve yağlı bir tat bırakırken, sahte fıstıklar genellikle kuru ve lezzetsiz olur.

Kurban Bayramı’nda tatlı bir deneyim yaşamak isterken, bilmeden bezelyeli ya da boyanmış yer fıstıklı baklava yemek kimse istemez. Gerçek baklava, hem lezzeti hem de kaliteli malzemeleriyle kendini hemen belli eder.