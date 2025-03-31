Bayram'da dengeli beslenmenin altın kurallarını uzmanlar anlattı

Ramazan boyunca metabolizma hızı yavaşlayan vücut, ani ve aşırı yemek tüketimine karşı hassas hale geldi.

2021’de Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, uzun süreli açlıktan sonra aşırı kalori alımının sindirim sistemi üzerinde baskı yarattığını ve kan şekeri dengesizliklerine yol açtığını gösterdi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Katherine Zeratsky, “Oruç sonrası birdenbire ağır ve şekerli gıdalara yönelmek, mide spazmlarından yorgunluğa kadar pek çok soruna neden olabilir” dedi.

Araştırmalar, bu dönemde dengeli bir diyete geçişin kilo kontrolünü kolaylaştırdığını ve bağırsak sağlığını desteklediğini de doğruladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

İngiltere’den beslenme ve diyet uzmanı Dr. Carrie Ruxton, Ramazan sonrası beslenme için şu öneride bulundu:

“Vücudunuzu şok etmeden, hafif ve besleyici gıdalarla başlayın. Protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet, toparlanma sürecini hızlandırır.”

Dr. Ruxton’a göre, bayramda tatlı ve yağlı yiyeceklerin cazibesine kapılmak yerine, ölçülü porsiyonlar tercih edilmeli. Ayrıca, 2023’te Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan bir inceleme, oruç sonrası sıvı alımının artırılmasının ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmasının metabolik dengeyi koruduğunu vurguladı.

DENGELİ BESLENMENİN ALTIN KURALLARI

Uzmanlar, Ramazan’dan sonra sağlıklı bir geçiş için şu adımları önerdi:

Hafif Başlangıçlar: İlk günlerde çorba, yoğurt ve sebze ağırlıklı yemeklerle sindirimi rahatlatın.

Su Tüketimi: Günde en az 2-3 litre su içerek vücudun hidrasyon seviyesini koruyun.

Protein ve Lif: Tavuk, balık, mercimek gibi protein kaynakları ile tam tahıllar enerjiyi dengede tutar.

Şekerden Uzak Durun: Bayram tatlılarını abartmadan, meyve gibi doğal alternatiflere yönelin.

Porsiyon Kontrolü: Küçük tabaklar kullanarak aşırı yemeyi önleyin.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. Ahmed El-Sohemy, “Ramazan sonrası beslenme, sadece fiziksel değil, psikolojik bir denge meselesi. Aşırı tüketim, suçluluk hissi ve halsizlik döngüsüne sokabilir” diyerek ölçülü olmanın önemine dikkat çekti.

VÜCUDUNUZU DİNLEYİN

Ramazan sonrası ani diyet değişiklikleri yerine, vücudun sinyallerine kulak vermek kritik. Dr. Zeratsky, “Eğer kendinizi şişkin veya yorgun hissediyorsanız, bu aşırıya kaçtığınızın bir işareti olabilir. Yavaşlayın ve besinleri çeşitlendirin” önerisinde bulunuyor.

SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ MÜMKÜN

Ramazan’dan sonra aşırı tüketim yerine dengeli beslenmeyi seçmek, hem bedeni hem ruhu yenilemenin anahtarı. Bilimsel veriler ve uzmanlar, hafif, besleyici ve ölçülü bir diyetle bu geçişin kolaylıkla yönetilebileceğini söyledi.