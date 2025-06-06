Bayramda ekranda neler izleyeceğiz?

Her ne kadar eskisi kadar heyecanı pek olmasa da yeni bir bayrama erişmek, kutlamak, sevdiklerimizle birlikte olmak, insanı mutlu ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte eve kapanıp televizyon izlemenin pek nadir olduğu bir dönemde az da olsa televizyon izleyicisi var. Tatile çıkmayan, işi olmayan, bayramı evinde geçirecek olanlar için televizyon bir nimettir. Peki, bayram ekranında ne var? İşte kanal kanal program önerileri…

Bayramın ilk günü (6 Haziran): atv’de sinema kuşağı ağırlıklı bir yayın olacak. Önce ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ ardından ‘Bağlılık Hasan’ filmleri yayınlanacak. Show TV’de Türk komedi filmlerinin en sevilenlerinden ‘Eltilerin Savaşı’, ‘Bizans Oyunları: Game of Bizans’ izleyicilere keyifli ve neşeli anlar sunacak. Kanal D’de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, ‘Şarkılar Bizi Söyler’ ile gönülleri şenlendirecek. TRT’de önce Lingo Türkiye yarışması ve ardından da ‘Hanımağa’nın Gelinleri’ ekranlarda olacak. NOW’da ‘Bizim Köylü’ ve ‘Çift Kişilik Oda’nın tekrarı yayınlanacak. TV8’de ‘Survivor’ yarışması ekranda olacak. Star TV’de ‘Aykut Enişte 2’ filmi yayınlanacak.

Bayramın ikinci günü (7 Haziran): atv’de ‘Pilav Üstü Aşk’ ve ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ izleyicisiyle buluşacak. Show TV’de birbirinden eğlenceli skeçleriyle kahkaha tufanı estirecek ‘Güldür Güldür Show’ ve Yeşilçam’ın en sevilenlerinden ‘Nereye Bakıyor Bu Adamlar’ izleyicilerle buluşacak. Kanal D’de Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak’a saygı duruşu niteliğindeki ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ ile izleyiciler müziğe ve şiire doyacak. TRT’de Gönül Dağı dizisi yayınlanacak. NOW’da ‘Hadi İnşallah’ ve ‘Şevval Sam 30. Yıl Konseri’ izleyiciyle buluşuyor. TV8’de yine ‘Survivor’ yarışması var. Star TV’de ‘Yol Arkadaşım’ filmi izleyici karşısına çıkacak.

Bayramın üçüncü günü (8 Haziran): atv’de ‘Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü var. Show TV’de Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri ‘Kapıcılar Kralı’ ve ‘Gerzek Şaban’ izleyenleri doyasıya güldürecek. Kanal D’de Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan ‘Password’ün ikinci sezonunu sahnelerin sultanı Seda Sayan ile açacak. Üçlünün eğlenceli rekabeti ve sürpriz performansları uzun süre hafızalardan silinmeyecek. TRT 1’de ‘Teşkilat’ ve sonrasında ‘Hugo’ filmi ekrana gelecek. NOW’de ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ ve ‘Çift Kişilik Oda’ dizilerinin tekrarı yayınlanacak. TV8’de ‘Survivor’ yayında olacak. Star TV’de ‘Çok Güzel Hareketler 2’ özel bölümüyle yayınlanacak.

Bayramın dördüncü günü (9 Haziran): atv’de ‘İç Savaş’ ve ‘Anka’ ekrana gelecek. Show TV’de Kemal Sunal’ın efsanevi filmlerinden ‘Sakar Şakir’ kahkaha fırtınası koparacak. Hemen ardından izleyiciler ‘Nasipse Olur’ ile romantik komedinin tadına varacak.

Not: Başta kıymetli okuyucularım olmak üzere tüm İslâm dünyasının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içerisinde geçireceğiniz nice bayramlara erişebilmek dileğiyle... İyi bayramlar.