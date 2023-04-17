Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji bayramda havanın nasıl olacağını açıkladı. Yayınlanan yeni rapora göre ülkemizin genelinde etkili olan soğuk hava ve yağmur bayramda da etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il yeni hava durumu...

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 1
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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 3

Ülke genelindeki yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 4

METEOROLOJİNİN YAPTIĞI UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Göller Yöresi'nde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 14

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 15
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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 16
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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı 17
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