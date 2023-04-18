Bayramda Kapadokya'ya yoğun talep

Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da, doluluk oranları yüzde 75'e ulaştı.

Bayramda Kapadokya'ya yoğun talep

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi otellerin doluluk oranları yüzde 75’e ulaştı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi Kapadokya'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya’da Ramazan Bayramı’nın Paskalya tatili ile birleşmesinden dolayı bir hareketlilik başladı. Çok büyük ümitlerle başladığımız 2023 yılında yüzyılın faciası deprem felaketinden sonra rezervasyonlarda ciddi bir durağanlık başlamıştı ancak daha sonra rezervasyon akışımız hızlanmaya başladı. Paskalya tatilinin Ramazan Bayramı’nın birleşmesiyle Kapadokya’da bir yoğunluk başladı. Bayram tatilinde doluluk oranlarımızın yüzde 85'lerin üzerine çıkacağını ümit ediyorum. Şu anda otellerin doluluk oranı yüzde 75’lere ulaştı" diye konuştu.

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur da "Kapadokya'da Paskalya dönemi ve bayram yaklaştığı için yoğunluğumuz çok fazla. Bölgede yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu durumdan gayet memnunuz. Kapadokya’da tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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