Bayramda kilo almamak için uzmanlardan 5 altın kural!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Tufts Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Dariush Mozaffarian, bayram gibi özel günlerde kalori alımının günlük ortalamanın %20-30 üzerine çıktığını belirterek, “Bu, sadece 3-4 günde 0,5 kiloya kadar artış anlamına gelebilir” dedi.

2022’de American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, tatil dönemlerinde alınan kiloların %60’ının yıl boyunca kalıcı olduğunu gösterdi. Ancak doğru stratejilerle bu risk bertaraf edilebiliyor.

UZMANLARDAN 5 ALTIN KURAL

1-PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN, KEYFİ UZATIN: İngiltere’den diyetisyen Dr. Frankie Phillips, “Küçük tabaklar kullanın ve her şeyi azar azar tadın. Bu, hem doygunluk hissini artırır hem de kalori alımını %25 azaltır” dedi.

2-LİFLİ GIDALARLA DENGE KURUN: Sebze, meyve ve tam tahıllar sofrada mutlaka yer almalı.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Nakamura, “Lif, şeker emilimini yavaşlatır ve bağırsakları çalıştırarak kilo kontrolünü kolaylaştırır. Bir tatlıdan sonra salata yiyin” önerisinde bulundu.

3-SUYLA DOST OLUN: Bayramda gazlı içecekler yerine bol su içmek kritik.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden Dr. Lawrence Leiter, “Günde 2-3 litre su, metabolizmayı %10 hızlandırır ve tatlı isteğini bastırır” diye ekledi.

Şeker bayramı kabusa dönmesin! Uzmanlardan önemli sağlık uyarıları

4-HAREKETE GEÇİN: Yemekten sonra 20-30 dakikalık yürüyüş, kalori yakımını artırıyor.

Hindistan’daki All India Institute of Medical Sciences’tan Dr. Nikhil Tandon, “Hafif egzersiz, kan şekerini dengeler ve yağ depolanmasını %15 azaltır” dedi.

5-TATLIYI PAYLAŞARAK TÜKETİN: Bir dilim baklavayı bölüşmek veya gün içinde tek bir tatlıyla yetinmek fark oluşturdu.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, “Şekerli gıdaları sabah saatlerinde yemek, gün boyu enerji olarak kullanılmasını sağlar” açıklamasında bulunuyor.

BİLİMSEL DESTEK: KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK FARK OLUŞTURUYOR

2023’te Obesity dergisinde yayımlanan bir çalışma, tatil dönemlerinde porsiyon kontrolü ve yürüyüş gibi basit alışkanlıkların kilo alımını %70 oranında engellediğini kanıtladı.

Dr. Phillips, “Bayramda tamamen kaçınmak zorunda değilsiniz; önemli olan dengeyi bulmak” dedi.

Ayrıca, şekerli içeceklerden uzak durmanın günlük kalori alımını 200-300 kcal azalttığına dair veriler de mevcut.

UZMANLARDAN EKSTRA İPUÇLARI

Dr. Nakamura, bayram sofralarında probiyotik açısından zengin yoğurt veya kefir tüketimini önerdi:

“Bu, sindirimi rahatlatarak şişkinliği önler.”

Dr. Leiter ise kahvaltıda protein ağırlıklı beslenmenin (örneğin yumurta veya peynir) gün boyu tokluk sağladığını vurgulayarak, “Sabah sağlam bir temel atarsanız, tatlı krizleri azalır” diye ekledi.