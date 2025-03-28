Bayram'da nöbetçi fırınlar belli oldu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü Erzincan'da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (31 Mart Pazartesi) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi
Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Caddesi
Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi
Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi
Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Asel Fırını - Demirkent Mahallesi
Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
Somuncu Baba Fırını - Barbaros Mahallesi
Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi
Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi
Ramazan Bayramının üçüncü günü (1 Nisan Salı)
Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi
Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi
Kardeşler Ekmek Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi
Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi
Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Eğinlioğlu Ekmek Fırını - Merkez Çarsısı
Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi
Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi