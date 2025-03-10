Ramazan bayramında, tatile gitmek isteyenler veya memleketini ziyaret etmek için plan yapanlar şimdiden bilet fiyatları için araştırma yapmaya başladı. Otobüs ile yolculuk etmek isteyenler için ise fiyatların nasıl olacağı ve değişkenlik göstereceği de aşağı yukarı ortaya çıktı.

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla, bayramda yapılacak yolculuklarında fiyatları merak konusu oldu. Fiyatlar mesafeden mesafeye göre değişkenlik gösterse de yapılacak zamlarla da beraber otobüs bilet tarifelerinden bazılarının uçak bilet fiyatlarını geçeceği ortaya çıktı.

Bayramda artacağı öngörülen seyahatlerde, bilet fiyatları il il değişse de, artan taleple birlikte otobüs bilet fiyatlarında ortalama yüzde 20 ila 40 arası zam olacağı aktarılıyor.

OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yrd. Musa Çatkır, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız rayiç dışında fiyat artırımı yapmıyoruz. İşin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranı yakaladığımızda öz fiyatlarımıza geri dönüyoruz." ifadelerini kulandı.

5 GÜNDE 2 ZAM HAZIRLIĞI

Bazı firmalarsa 10 gün içinde iki zam yapma hazırlığı içinde.

Örnek olarak;

İstanbul'dan Diyarbakır'a 18 mart tarihinde otobüs bileti fiyatı 950 lirayken, bayram öncesi haftada bilet fiyatı 1400 lira ve arefesinde ise 1800 lirayı görüyor.

En yoğun hatlardan biri olan İstanbul- Ankara seferi 600 lirayken arefeden itibaren 850 liraya kadar yükseliyor.

Bazı otobüs bilet fiyatları ise bayram öncesinde yapılan zamlarla beraber uçak bilet fiyatlarıyla yarışıyor.

13 mart tarihine İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek için uçak ve otobüs biletleri arasında konfor farklılığı bulunmasına rağmen internet satışlarındaki fiyatlar arasındaki yakınlık dikkat çekiyor.

Örnek olarak;