Bayramda plajlar doldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi buldu. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler serin sulara koştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Termometreye yansıyan hava sıcaklığının 37 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar ve turistler sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti.

aw471519-01.jpg

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde plaj boyunca şezlong ve şemsiye alanlarında yer bulmak zorlaşırken, tatilciler serin sulara girerek bayramın tadını çıkardı. Denizde Stand Up Paddle (SUP) yapanların da sayıca fazla olması dikkat çekti. Tatilciler, kürek sörfüyle su üzerinde keyifli anlar yaşadı.

aw471519-03.jpg

Sıcak hava nedeniyle sahil şeridi kadar falezlerin çevresi de hareketlendi. Kayaların üzerinden denize atlayan çocuklar ve gençler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

aw471519-04.jpg

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bayram tatili boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 38 derece civarında seyretmesinin, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.

aw471519-05.jpg

aw471519-09.jpg

Son Haberler
İstanbul’dan Düzce’ye özel köprü
İstanbul’dan Düzce’ye özel köprü
Dövdüğü adamı kalp masajıyla kurtardı
Dövdüğü adamı kalp masajıyla kurtardı
Aksaray'da kaza: 1 ağır yaralı
Aksaray'da kaza: 1 ağır yaralı
Şırnak Valisi güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Şırnak Valisi güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2!
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2!