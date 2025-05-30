Bayramda plan yapanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı geldi

Kurban Bayramına sayılı gün kala tatil planları yapanların aklındaki tek soru hava nasıl olacak oldu. Merak edilen sorunun yanıtını Prof. Dr. Orhan Şen verdi.

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda havanın nasıl olacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

Tatil süresince Türkiye genelinde sıcaklıkların oldukça yüksek olacağını belirten Şen, "Özellikle İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

İSTANBUL 30 DERECE VE ÜZERİNİ GÖRECEK

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüksek sıcaklıklar insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması gerekiyor. İstanbul’da da bayram süresince sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak. Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde güney ve iç kesimlerde yağış ihtimali vardı, ancak son tahminlere göre bu ihtimal büyük ölçüde ortadan kalktı."

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

"Genel olarak bayram boyunca Türkiye’de yağış beklenmiyor. Hava açık ve sıcaklıklar yüksek olacak. Sadece bayramın 3. ve 4. günlerinde güney bölgelerde sıcaklıklar 3-4 derece azalabilir. Ancak bu düşüşle bile sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek"