Bayramda sağlıklı beslenmeye dikkat edin

Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Bilgen, Ramazan ayında oruç tutulması nedeniyle metabolizma hızının yavaşladığını belirterek, bayramda bir anda yüksek kalorili ürünler tüketilmesinin sindirim sistemi başta olmak üzere diğer organlarda da çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyardı.

Dengeli beslenmenin sağlık açısından önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ali Bilgen, "Ramazan ayı süresince, öğün sayısının azalması ve aç kalınan sürenin uzun olması nedeniyle, oruç tutan kişilerin metabolizmasında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Ramazan sonrasında birden normal beslenme düzenine geçildiğinde ise besin çeşitliliği ile birlikte tatlı tüketiminin de artması, çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Özellikle diyabet, kalp, hipertansiyon, böbrek ve karaciğer hastalarının beslenme düzenine daha fazla dikkat etmesi gerek. Kahvaltı ile öğüne başlanmalı ve az az sık sık beslenilmelidir. Yemekler çok hızlı değil, iyice çiğneyerek tüketilmeli. Akşam yemeklerinin hafif olmasına özen gösterilmeli. Ana öğünlerde, yağlı ve ağır yiyecekler tercih edilmemeli, hamur işleri, kızartmalar ve yağlı besinlerden uzak durulmalı. Geleneksel bayram ikramları olan şekerleme, çikolata, tuzlu hamur işleri, gazlı içecek, tatlının birdenbire ve çok sık tüketilmesi sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra, kan şekerinin hızlı artmasına ve hipertansiyon hastalarının da tansiyonlarının yükselmesine neden olabiliyor. Bayramda kalorisi yüksek besinlerin çok miktarda tüketilmesi karın ağrısı, mide bulantısı, reflü, karın şişkinliği, ishal, kabızlık ve hazımsızlık gibi mide ve bağırsak problemlerine neden olabilir" dedi.

Sıvı alımına da önem verilmesi gerektiğini belirten Dr. Bilgen, "Günde ortalama 2-2,5 litre su içilmesi sağlık açısından önemlidir. Bayramda, gazlı, asitli ve şeker içeriği yüksek içeceklerin tüketimi arttığı gibi çay ve kahve de bol miktarda tüketilmektedir. Ancak, bu içeceklerin fazla tüketimi, yüksek tansiyon, kalp-damar rahatsızlığı olan hastalarla, diyabet, kronik böbrek yetmezliği yaşayanların sağlığı açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle fazla tüketimden kaçınılmalıdır. Diğer yandan bayram boyunca hareketsiz kalınmamalı. En az yarım saat yürüyüş yapmak, bayramın daha rahat geçirilmesini sağlayacaktır. Herkese sağlıklı günler ve iyi bayramlar dilerim "diye konuştu.