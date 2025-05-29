Bayramda servet kazanacaklar! Alacakları ücretler dudak uçuklattı

Bayram boyunca KKTC, Antalya, Bodrum, Marmaris, Sapanca, Niğde ve Afyonkarahisar gibi birçok noktada sahneye çıkacak olan sanatçılar arasında Tarkan, listenin zirvesine yerleşti. Megastar, yalnızca bir gece sahneye çıkarak 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL) kazanacak.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe arife günü ile başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde özellikle Antalya ve KKTC'deki beş yıldızlı oteller, daha çok yerli misafir için sanatçıların sahnede olacağı konser programları hazırladı. Konserlere sayılı günler kalırken ünlü isimlerin ücretleri dudak uçuklattı.
İşte ünlülerin konser ücretleri:
Tarkan: 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL)
Gülşen: 10 milyon TL
Özcan Deniz: 6.2 milyon TL
Derya Bedavacı: 6 milyon TL
Hadise: 5 milyon TL
Sibel Can: 4 milyon TL
Emrah: 4 milyon TL
Yıldız Tilbe: 4 milyon TL
Deniz Seki: 3 milyon TL
Aleyna Tilki: 1.5 milyon TL