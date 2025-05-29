Bayramda servet kazanacaklar! Alacakları ücretler dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Akşam gazetesi
Bayramda servet kazanacaklar! Alacakları ücretler dudak uçuklattı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken tatilde sahne alacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. KKTC’de düzenlenecek konserlerde yıldızlar geçidi yaşanacak.

Bayram boyunca KKTC, Antalya, Bodrum, Marmaris, Sapanca, Niğde ve Afyonkarahisar gibi birçok noktada sahneye çıkacak olan sanatçılar arasında Tarkan, listenin zirvesine yerleşti. Megastar, yalnızca bir gece sahneye çıkarak 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL) kazanacak.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe arife günü ile başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde özellikle Antalya ve KKTC'deki beş yıldızlı oteller, daha çok yerli misafir için sanatçıların sahnede olacağı konser programları hazırladı. Konserlere sayılı günler kalırken ünlü isimlerin ücretleri dudak uçuklattı.

İşte ünlülerin konser ücretleri:

Tarkan: 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL)

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Gülşen: 10 milyon TL

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Özcan Deniz: 6.2 milyon TL

Derya Bedavacı: 6 milyon TL

Hadise: 5 milyon TL

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Sibel Can: 4 milyon TL

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Emrah: 4 milyon TL

Yıldız Tilbe: 4 milyon TL

Deniz Seki: 3 milyon TL

Aleyna Tilki: 1.5 milyon TL

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