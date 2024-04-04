Bayramda tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Geri dönüyor. Tatil planlarınızı iptal edin

Afrika'dan gelen tozlar, El Nino hareketleri ve mevsimlerin değişmesinin sonucunda yaşanan hava durumu belirsizliği bayramda yerini yağmurlara bırakacak.

Mevsim normallerinin 10-13 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların yükselmesi sonucu nisan ayının ilk günü itibarıyla insanların t-shirt giyerek sokaklara çıkmasına neden olmuştu. Erkenden gelen yaz havasının kavurucu derece sıcaklıklar yaşanacağına işaret edeceği düşünülürken, Meteoroloji kaynaklarından tüm yurdu etkisi altına alacak yağmur haberi geldi.

BAYRAM İÇİN TATİL PLANLARI YAPANLAR DİKKAT!

Kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlenen tatil, özel sektör çalışanları içinse 3 gün olarak netleşti. Birçok çalışan, bu günler için tatil planları yaptı ancak gelen hava durumu tahmini bunu tersine çevirebilir.

Yapılan son açıklamada Türkiye'nin yüzde 60'lık bölümünün bayram boyunca yağış altında olacağı belirtildi.

Hava Forum tarafından yapılan duyuruda, "Bayramda yurdun %60'ı yağmur görebilir. Tatilde yağmur piyangosu nereleri vuracak henüz tam belli değil. Bir yağış durumu var sürekli bölge değiştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Yağmurun beklendiği şehirler arasında İstanbul ve Ankara'da yer aldı.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU ŞÖYLE

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık