Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat

Ramazan Bayramı öncesi uzun yola çıkacak olan vatandaşlar oto tamircilerinde yoğunluk oluştururken, tamir ustaları seyahate çıkılmadan önce muhakkak aracın detaylı bakıma sokulması gerektiğine dikkat çekti.

Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat

Bayram tatili için araçlarıyla seyahate çıkmak isteyen vatandaşlar, oto servislerinde bakım için sıraya girdi. Bakıma giren araçlar teferruatlı bir kontrolden geçtikten sonra araç sahiplerine teslim ediliyor.

21 Nisan tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı'nda araçlarıyla tatile çıkacak olan vatandaşların muhakkak araç farından motoruna kadar baktırılması gerektiğine dikkat çeken 20 yıllık oto tamir ustası Hüseyin Sağır, sürücüleri bakım yapması konusunda uyardı.

Uzun yola çıkılacak araçta en ufak arızanın dahi yaptırılmasının uygun olacağına vurgu yapan Sağır, “Yaklaşan Ramazan bayramı nedeniyle sanayideki yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlar, tatile çıkmadan araçlarının herhangi bir arızası varsa onu gideriyor. Sürücüler, uzun yola koyulmadan önce muhakkak aracın genel bakımlarını yapmalıdır. Aracın periyodik bakımı yapıldıktan sonra yola çıkılmalıdır. Lastikler, balatalar, ön düzen, rot balans gibi hususlara dikkat sürücüler dikkat etmelidir. Vatandaşlar araçlarını mutlaka uzun yola çıkmadan önce oto tamir ustalarına göstermelidir” dedi.

Aracını bayram öncesi bakım için oto tamircilerine getirdiğini dile getiren Resul Taştepe, “Yaklaşan bayram münasebetiyle yolda kalmamak için aracımızı sanayiye getirip bakımını yaptırdık. Aracımızın hiçbir şeyi çıkmadı. Ama yağ bakımlarını, baskı balata ve frenlerini kontrol ettirip bakımını yaptım” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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