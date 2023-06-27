Bayramda uzun yola gidecekler dikkat! Otomobilinizde bunlarI mutlaka kontrol edin

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Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkacak sürücüler için lastikler hayati öneme sahip. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, uzun yola çıkacak sürücüler için lastik bakımına değindi.

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER

Kurt, güvenli bir sürüş için lastiklerin durumunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin.

Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın.

Lastiklerin ömrünü pek çok farklı dinamiğin etkilediğini bildiren Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

Unutmayın lastiklerinizin ömrünü; hızınız, taşınan yük miktarı, uyguladığınız lastik basıncı, yol ve hava koşulları ve sürüş alışkanlıklarınız etkiler. Eğer hala aracınızda kış lastiği takılıysa mutlaka ısınan hava koşullarını göze alarak lastiklerinizi değiştirin.

Yazın kış lastiği kullanmak, özellikle fren mesafesinin uzamasına neden olabilir. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanılmaya devam edilirse yola tutunması ve dönme direnci yaz lastiklerine göre daha fazla olduğu için daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı artar.

Kış lastiği ayrıca, deseni ve kullanılan sırt karışımının özelliğinden dolayı yaz lastiklerine oranla daha fazla ses çıkartır. Konforlu ve güvenli bir sürüşün olumsuz etkilenmemesi için mutlaka mevsime uygun lastiğe geçilmesi gerekir.