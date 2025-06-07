Bayram'ın ilk günününde acı tablo! Ali Yerlikaya açıkladı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayram'ın ilk günününde acı tablo! Ali Yerlikaya açıkladı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 1. gününde 692 trafik kazası yaşandığını ve bunların sonucunda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken 1.128 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığımızın verilerinde radar işlem sayısının verileride geldi. Yerlikaya, i2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandığını açıkladı. Trafik ekiplerinin ilk günkü denetiminde; bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı.

Yerlikaya, “ Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın” diyerek uyarıda bulundu.

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