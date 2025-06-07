Bayram'ın ilk günününde acı tablo! Ali Yerlikaya açıkladı...

Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken 1.128 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığımızın verilerinde radar işlem sayısının verileride geldi. Yerlikaya, i2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandığını açıkladı. Trafik ekiplerinin ilk günkü denetiminde; bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı.
Yerlikaya, “ Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın” diyerek uyarıda bulundu.
Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2025
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Kurban… pic.twitter.com/orNQUb7thA