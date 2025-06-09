Bayramın son günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır hariç) ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 15°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 18°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Bingöl ve Erzurum'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM
9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS
6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA
16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN
11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR
18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP
20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN
22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA
25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık