Bayramın son günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır hariç) ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 18°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Bingöl ve Erzurum'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM

9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS

6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA

16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN

11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP

20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN

22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA

25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık