Bayramını kilo almadan nasıl geçiririz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu Abdülmesih, bayramı kilo almadan geçirmenin yollarını açıkladı…

Bayramını kilo almadan nasıl geçiririz?

Ramazan sırasında yavaşlayan metabolizma hızını tekrar eski düzenine adapte ederken sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde az ve sık beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu, bayramı yemek festivali olarak düşünmek yerine, yavaş geçişlerle yapılan bir adaptasyon diyeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KURU MEYVELER YİYİN

Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tüketmenin vücudun daha fazla insülin hormonu ürettiğini belirten Tanoğlu, “ İnsülin kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker ve basit karbonhidrat ağırlıklı beslenme modelimizdir. Sağlığımızın kıymetini daha iyi anladığımız bu günlerde, sizler de çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler verin” diye konuştu.

Tanoğlu, kilo almadan sağlıklı bir şekilde bayram geçirmek isteyenlere şu tüyoları verdi;

“Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.

Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edin. 1 dilim baklavanın 150 kalori olduğunu unutmayın.

Asitli içecekler yerine ayran veya soda tercih edin.

Gün içerisinde şerbetli tatlılar börekler fazla yenildiyse bir sonraki öğünde sebze ağırlıklı beslenin.

Sebze ve meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğilimi azaltın.

Kan şekerinizi dengelemek için ara öğünlerde süt, yoğurt, ayran gibi süt grubu besin ya da ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar tercih edin.

Kafein tüketiminize dikkat edin fazla çay ve kahve içmek vücudunuzda su atılımına neden olabilir.

Havaların ısındığı bu günlerde günde 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin.”

İHA

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor
CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bu ülkeyi bir canavar yönetiyor Siyaset
CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bu ülkeyi bir canavar yönetiyor