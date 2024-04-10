Bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı olan ve 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi, her yıl dini bayramlarda toplu bir şekilde bayramlaşma geleneğini sürdürüyor.

Bu geleneksel etkinliğe erkeklerin yanı sıra kadınlar ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazının ardından bir araya gelen binlerce kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor. Bu toplu bayramlaşma etkinliği, havadan görüntülendiğinde 1 kilometreyi aşan bir kuyruk oluşturuyor.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır devam ettiğini belirtiyor. Bu geleneğin mahalle halkı arasında bir dayanışma ve birlik ruhu oluşturduğunu vurgulayan Ayar, bayramların önemli bir sosyal etkileşim ve birliktelik fırsatı olduğunu ifade ediyor. Bu tür geleneksel etkinliklerin, mahalle kültürünün ve dayanışmasının güçlenmesine katkı sağladığını belirtiyor.