Bayramlaşma yöresel lezzetlerle renklendi

NURBAY USTA-ARTVİN/ YENİÇAĞ

Bayramlaşma törenine, Şavşat Kaymakamlığı’na vekâlet eden Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Garnizon Komutanı Hüseyin İnanlı, İlçe Emniyet Amiri Caner Zengin, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı, ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle bayramın manevi atmosferi katılımcılara yansıdı.

BAŞKAN AYDIN: “BİRLİKTE BU GELENEĞİ YAŞATACAĞIZ”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, konuşmasında bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı: “Şehir bayramlaşması, ilçemizde önemli bir gelenek haline geldi. Kırgınlıkların unutulduğu, dayanışmanın pekiştiği bu özel buluşma, Şavşat’ın birlik ruhunu yansıtıyor. Katılan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ederim. El ele, gönül gönüle bu geleneği sürdüreceğiz.”

KAYMAKAM SÖZEN: “BAYRAMLAR BİRLEŞTİRİCİ GÜÇTÜR”

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ise Şavşat ve Ardanuç’un kültürel yakınlığına dikkat çekti: “Bu anlamlı etkinlikte sizlerle olmaktan mutluyum. Bayramlar, sevgi ve saygıyı hatırlatan özel zamanlardır. Şavşat’ın bu güzel geleneğine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

YÖRESEL LEZZETLER VE SAMİMİ ANLAR

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tek tek bayramlaştı. Şavşat Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından hazırlanan ikramlarda kavurma, tas kebap, pilav, salata ve ayran sunulurken, Şavşat’a özgü pisi, lokma ve kete gibi yöresel tatlar da katılımcıların beğenisini kazandı. Vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.