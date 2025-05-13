Bayrampaşa Belediye Başkanı Anneler Günü'nde karanfil dağıttı

Kaynak: ANKA
Bayrampaşa Belediye Başkanı Anneler Günü'nde karanfil dağıttı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Anneler Günü nedeniyle ilçeli annelere karanfil dağıttı.

Başkan Mutlu, Anneler Günü dolayısıyla Ali Fuat Başgil Caddesi’nde Bayrampaşalı annelere karanfil dağıttı. Sevginin, şefkatin ve merhametin annelerde birleştiğini söyleyen Mutlu, "Başımızın tacı tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Hayat annelerle güzel, annelerle anlamlı" ifadelerini kullandı.

Binlerce karanfili annelere veren Mutlu, ardından da vatandaş İmren Üri’yi evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Karanfil dağıtım etkinliği boyunca CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları ve meclis üyeleri de Mutlu’ya eşlik etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Anneler Günü'nde karanfil dağıttı

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