Bayrampaşa Belediyesi, depremin ardından toplanma alanlarında bekleyenlere çorba dağıttı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bayrampaşa Belediyesi, depremin ardından toplanma alanlarında bekleyenlere çorba dağıttı

Bayrampaşa Belediyesi, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından toplanma alanları ve cami önlerinde sıcak çorba ikramında bulundu.

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Bayrampaşa Belediyesi toplanma alanları ve cami önlerinde halka sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu da gece boyunca toplanma alanlarını ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması için çalışma yürüttü.

Tüm ekipleri ile birlikte sahada olduklarını belirten Mutlu, "Her zaman halkımızlayız, her zaman halkımızın yanındayız. Mis’s Cafe sosyal tesislerimizi 24 saat esaslı vatandaşlarımızın kullanıma sunduk. Toplanma alanlarına gelen komşularımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

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