Bayrampaşa Belediyesi personel alacak

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 şoför alınacak. Alınacak personel sürekli kadroda görev yapacaktır.
Adaylar başvurularını 19 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresi üzerinden resimli özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.
Başvurular değerlendirildikten sonra durumu uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edileceklerdir.
ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak,
Erkek olmak,
SRC 1 ve SRC 3 belgelerine sahip olmak,
Psikoteknik belgesine sahip olmak.
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