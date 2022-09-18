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Bayrampaşa Belediyesi personel alacak

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 10:54
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Bayrampaşa Belediyesi personel alacak

Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
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İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 şoför alınacak. Alınacak personel sürekli kadroda görev yapacaktır.

Adaylar başvurularını 19 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresi üzerinden resimli özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.

Başvurular değerlendirildikten sonra durumu uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edileceklerdir.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak,

Erkek olmak,

SRC 1 ve SRC 3 belgelerine sahip olmak,

Psikoteknik belgesine sahip olmak.

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