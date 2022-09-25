Bayrampaşa Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 temizlik personeli alınacaktır. Alınacak personeller belirsiz süreli kadroda görev yapacaklardır.
Adaylar başvurularını 26 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.
Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilecektir.
ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
En az 1 yıl aynı işkolunda tecrübeli olmak.
Başvuru için adaylardan hangi belgeler istenmektedir.
Başvuru için adaylardan resimli özgeçmiş istenmektedir.
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