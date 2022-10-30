30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bayrampaşa Belediyesi personel alacak

Bayrampaşa Belediyesi 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 07:49
Takip Et

Bayrampaşa Belediyesi personel alacak

Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri alınacak.

Adaylar başvurularını 31 Ekim 2022 tarihine kadar kurum web sitesi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, En az 2 yıl aynı işkolunda tecrübeli olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olmak.

Başvuru için adaylardan istenen belgeler nelerdir.

Başvuru için adaylardan resimli özgeçmiş istenmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
1
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
3
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
4
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
5
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
6
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
7
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacak
﻿Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacak
﻿Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.