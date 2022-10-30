﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri alınacak.

Adaylar başvurularını 31 Ekim 2022 tarihine kadar kurum web sitesi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, En az 2 yıl aynı işkolunda tecrübeli olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olmak.

Başvuru için adaylardan istenen belgeler nelerdir.

Başvuru için adaylardan resimli özgeçmiş istenmektedir.