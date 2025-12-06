Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Bayrampaşa Belediyesi yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MHP eski Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez, CHP Meclis üyesi Öztürk Hocaoğlu ve iş adamı Aslan Bulut, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

NE OLMUŞTU

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu kişiler, geçtiğimiz eylülde gözaltına alınmış ardından sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti.

Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan Birlik İnşaat'ın sahibi Emin Sönmez ile oğlu Yasin Sönmez, MHP tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, MHP ile ilişkisi kesilmişti. Yasin Sönmez, MHP İstanbul il yöneticisi, babası Emin Sönmez ise ilçe yöneticisiydi.