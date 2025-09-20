Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak

Kaynak: ANKA
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak

CHP’li belediyelere yönelik son operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçimi yapılacak.

CHP’li belediyelere yönelik son operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak.

Seçimi vatandaşlar, belediye binasının bahçesine kurulan dev ekrandan takip edebilecek.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonla tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yarın saat 10.00'da başkan vekili seçimi yapılacak.

Belediye binasına vatandaşlar alınmayacak, ancak seçim canlı olarak belediye bahçesinde dev ekranda takip edilebilecek.

Son Haberler
Taksici cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı!
Taksici cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı!
Uzatmalarda takımını yenilgiden kurtardı
Uzatmalarda takımını yenilgiden kurtardı
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak
Mourinho, Benfica'da 'üçlü' çekerek başladı
Mourinho, Benfica'da 'üçlü' çekerek başladı
Yenidoğan Çetesi'nin ardından yeni skandal!
Yenidoğan Çetesi'nin ardından yeni skandal!