Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimde gözler 3'üncü turda! AKP'nin adayı önde

CHP'li belediyelere operasyonlar devam ediyor. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından, Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün başkanvekili seçimi yapmak üzere bir araya geldi. CHP'nin çoğunluğu kaybettiği meclisteki seçim, dev ekrandan halka canlı yayınlanıyor.

İlk turda AKP’nin adayı İbrahim Akın 19, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman 18 oy aldı. Seçimde, AKP'nin adayına çıkan pusulalardan birinin seçim kurulu dışında hazırlanan bir pusula olduğu tespit edildi ve geçersiz sayıldı. Hiçbir aday 26 oyu bulamadığı ikinci tura geçildi.

İkinci tura kalan seçimde de 26 sayısına ulaşılamazsa üçüncü seçimde en çok oy alan aday galip olacak.

CHP’den istifa eden 4 bağımsız meclis üyesinin de AKP adayına oy verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 26 kişi ile birlikte “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li bir isim daha AKP'ye mi geçiyor! Bomba iddia! Canlı yayında ilk kez açıkladı

Gürsel Tekin'den CHP yönetimine flaş çıkış: Aklınızı başınıza toplayın

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'kurultay' mesajı!