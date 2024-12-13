Bayrampaşa Belediyesi’nden çocuklar için dikkat çeken proje

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar için her şeyi yapmaya hazırız” diyerek yola çıkan Başkan Mutlu, eğitime ve çocukların gelişimine yönelik önemli yatırımlara imza attı.

İşte Bayrampaşa Belediyesi’nin çocuklar için gerçekleştirdiği projelerden bazıları:

2 Adet Çocuk Gündüz Bakımevi: Çalışan ailelerin çocuklarına güvenli ve nitelikli bakım hizmeti sağlamak için yeni gündüz bakımevleri hizmete sunuldu.

6.480.000 TL Okul Desteği: İlçe genelindeki okulların ihtiyaçlarına yönelik maddi destek sağlandı.

9.000.000 TL Burs Yardımı: İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören toplam 2934 öğrenciye burs desteği sağlandı.

Kırtasiye Yardımı: Okula yeni başlayan öğrencilerin eğitim malzemeleri ihtiyacı karşılandı.

YKS Sınav Giriş Ücretleri: 2960 öğrencinin üniversite sınavı giriş ücretleri Bayrampaşa Belediyesi tarafından ödendi.

Okul Onarımları ve Temizlik Çalışmaları: İlçedeki okulların temizlik, boya ve küçük bakım onarımları düzenli olarak gerçekleştirildi.

Başkan Mutlu, çocukların eğitim hayatında eşit fırsatlar yakalayabilmesi ve daha iyi koşullarda yetişmesi için projelerin devam edeceğini belirtti. Bayrampaşa Belediyesi’nin bu destekleri, veliler ve öğrenciler tarafından büyük takdir topluyor.