Bayrampaşa Belediyesi’nden fırınlarda denetim

Aldığı önlemlerle vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamaya çalışan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ramazan ayında fırın denetimlerini artırdı. İlçedeki toplam 69 fırın bir bir denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

“Denetimler Ramazan ayı boyunca devam edecek”

Denetimlerde; ekmek ve pide gramajları, hamurun yapıldığı tekneler, hamurların bekletildiği odalar, gıdaların bekletildiği dolaplar, un çuvallarının saklandığı ambarlar, üretim sularının içilebilirliği, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğu, fırınlarda çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, iş elbiseleri, işçilerin saç sakal kontrolleri, soyunma odaları, resmi evraklar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, dezenfekte, paspas temizliği, tuvalet ve lavabolar, evcil hayvan varlığı ile havalandırma ve aydınlatma sistemleri kontrol edildi. Denetimlerin, ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.