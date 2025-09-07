Bayrampaşa Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye desteği

Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere kırtasiye desteği verecek. Öğrenciler dersbaşı yaptığında destek paketleri de okullarda dağıtılacak.

Öğrencilere temiz ve düzenli bir okul ortamı hazırlayan Bayrampaşa Belediyesi, aynı zamanda ilkokula yeni başlayacak öğrencilere kırtasiye desteği sunuyor.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yeni eğitim yılı mesajında, şunları kaydetti:

“Sevgili Bayrampaşalı komşularım, yeni eğitim öğretim yılımız tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul aile birliklerimize, velilerimize ve okullarımıza emek veren herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu yıl ilkokula başlayacak, bu heyecanı ilk kez yaşayacak sevgili çocuklarımızı ve bu mutluluğu paylaşacak değerli anne, babalarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerin bu heyecanına bir nebze olsun katkı sunmak ve yanınızda olmak amacıyla, ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerimize destek paketiyle eğitim ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak üzere yanınızda olacağız.

Yine aynı şekilde, bu yıl da okul aile birliklerimize meclis üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın destekleriyle her okul aile birliğine bir bütçe oluşturacağız. Okullarımızın onarım, tadilat, temizlik ve bahçe düzenlemeleri gibi ihtiyaçlarında; velilerimiz, öğrencilerimiz, okul idarecilerimiz ve tüm eğitim camiamızla birlikte olacağız.”