Bayrampaşa Belediyesi'yle ilgili yeni gelişme! Başkan vekili kurayla belirlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili kurayla belirlendi. Seçimi CHP kazandı. İşte ayrıntılar...

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından AKP’nin adayı İbrahim Akın ile CHP’nin adayı İbrahim Kahraman arasında yapılan başkan vekili seçimi yapılan 4 turla belirlenemedi.

BAYRAMPAŞA BAŞKAN VEKİLİ CHP'Lİ KAHRAMAN OLDU

Başkan vekili kurayla belirlendi. Kurayı CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.

Kurayı, Kahraman'ın çekmiş olması tartışma çıkardı.

rrrr.png

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması sürecinde 16 Eylül'de (2025) tutuklanmıştı.

ssss-ytjv.png

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mutlu’nun “rüşvet alma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” iddialarıyla tutuklandığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığı bu gelişmenin ardından 17 Eylül 2025 tarihli onayla Hasan Mutlu’yu görevden uzaklaştırdı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNDE BUGÜN NELER OLDU?

