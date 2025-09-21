Bayrampaşa Belediyesi'yle ilgili yeni gelişme! Başkan vekili kurayla belirlendi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından AKP’nin adayı İbrahim Akın ile CHP’nin adayı İbrahim Kahraman arasında yapılan başkan vekili seçimi yapılan 4 turla belirlenemedi.

BAYRAMPAŞA BAŞKAN VEKİLİ CHP'Lİ KAHRAMAN OLDU

Başkan vekili kurayla belirlendi. Kurayı CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.

Kurayı, Kahraman'ın çekmiş olması tartışma çıkardı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması sürecinde 16 Eylül'de (2025) tutuklanmıştı.

CHP'li bir isim daha AKP'ye mi geçiyor! Bomba iddia! Canlı yayında ilk kez açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mutlu’nun “rüşvet alma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” iddialarıyla tutuklandığı bildirilmişti.

Son anket ortaya çıktı! Erdoğan koltuğunu bakın kime kaptırdı

İçişleri Bakanlığı bu gelişmenin ardından 17 Eylül 2025 tarihli onayla Hasan Mutlu’yu görevden uzaklaştırdı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNDE BUGÜN NELER OLDU?