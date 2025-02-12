Bayrampaşa'da anlamlı anma: Kartalkaya’da hayatını kaybedenler için ağaç dikildi

Kaynak: Haber Merkezi
Bayrampaşa'da anlamlı anma: Kartalkaya’da hayatını kaybedenler için ağaç dikildi

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaşamını yitiren 78 vatandaşın anısı Bayrampaşa’da yaşatılacak.

Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen büyük yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmadı. Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı etkinlikte, yangında yaşamını yitiren 78 kişi adına ağaç dikildi.

Düzenlenen anma programına Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve yangında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri katıldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri doğaya kazandırılan ağaçlarla ölümsüzleştirildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaptığı konuşmada bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin artırılması gerektiğini vurgularken, Kaymakam Abdullah Çiftçi ise, yangında hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmanın önemine dikkat çekti.

"Bu ağaçlar, kaybettiğimiz 78 canımızın hatırası olarak büyüyecek. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" diyen yetkililer, yangınların önlenmesi adına bilinçlendirme çalışmalarının da artırılacağını ifade etti.

Ağaç dikme etkinliğine katılan aileler, böyle anlamlı bir organizasyon düzenlendiği için yetkililere teşekkür ederken, sevdiklerinin adının yaşatılmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu belirtti.

Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik, sadece hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda doğaya katkı sağlayarak gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

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