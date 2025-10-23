İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NEDEN YENİLENİYOR?

CHP’li belediyelere yönelik operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Belediye Meclisi’nde 19 Eylül'de başkan vekili seçimi yapılmıştı.

İlk tur oylamada AKP'li aday İbrahim Akın 19 oy alırken, operasyon sürecinde peş peşe gelen istifalar sonrası mecliste çoğunluğu kaybeden CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ise 18 oyda kalmıştı.

CHP'nin adayı İbrahim Kahraman

İkinci turda ise bir oy pusulası önceden mühürlendiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve iki aday 18'er oy aldı.

AKP'nin adayı İbrahim Akın

Seçimin üçüncü tur oylamasında da 18'e 18 şeklinde eşitlik çıkınca, üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda da AKP adayının isminin oy pusulasına yanlış yazılması nedeniyle 1 oy geçersiz sayıldı.

Dördüncü turda, 18-18 eşitlik çıkması üzerine başkan vekilinin kurayla belirlenmesine karar verildi.

Çekilen kura sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili olarak belirlenmişti.

AKP SEÇİME İTİRAZ ETTİ

AKP, kura sonucu CHP'li adayın başkan vekilliğini kazanmasına itiraz etmişti.

Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık” ifadelerine yer verilmişti.

İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

AKP'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, adaylardan CHP’li İbrahim Kahraman’ın hem oturuma başkanlık etmesini hem de seçime katılmasını “tarafsızlık ilkesine aykırı” bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.