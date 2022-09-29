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İstek parça kavga çıkarttı gelin-damat kavgayı ayırmaya çalıştı düğün karakolda bitti

Bayrampaşa'da, düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti. Gelin ve damat kavgayı ayırmaya çalıştı, düğün karakolda bitti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga karakolda bitti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:30
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Bayrampaşa'da düğünde istek parça kavga çıkartı gelin ve damat kavgayı ayırmaya çalıştı düğünü karakolda bitti

İstek parça kavga çıkarttı gelin-damat kavgayı ayırmaya çalıştı düğün karakolda bitti
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Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu.

Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti. Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İSTEK PARÇA YÜZÜNDEN BAŞLAYAN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNA YANSIDI

Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor. Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.

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