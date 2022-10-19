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Bayrampaşa’da feci kaza: 2 yaralı 

Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı genç kız, savrularak park halindeki otobüsün altına düştü. Kazada yaralanan motosikletli ve genç kız hastaneye kaldırıldı.   

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 21:48
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Bayrampaşa’da feci kaza: 2 yaralı 

Bayrampaşa’da feci kaza: 2 yaralı 
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Kaza, akşam saatlerinde Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi 50’nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kıza cadde üzerinde seyir eden 34 EJR 764 plakalı motosiklet sürücüsü çarptı.

Motosikletlinin çarptığı yaya park halindeki otobüsün altına düşerken, motosikletli ise yola savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

                                         

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