Bayrampaşa’da feci olay! Betona çakılan 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayrampaşa’da feci olay! Betona çakılan 2 kişi öldü

Bayrampaşa'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında otururken tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.15 sularında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki erkek, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları sırada, tellerde yaşanan kopma sonucu dengelerini kaybederek yere düştü.

Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen ve kanlar içinde kalan şahısları gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay sonrası bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale sonucu her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirerek önlem aldı. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Bayrampaşa’da feci olay! Betona çakılan 2 kişi öldü

Bayrampaşa’da feci olay! Betona çakılan 2 kişi öldü

Bayrampaşa’da feci olay! Betona çakılan 2 kişi öldü

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