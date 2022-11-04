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Hal esnafı yönetimin toplatmak istediği kasaları yaktı

İstanbul Bayrampaşa yaş sebze ve meyve halinde, yönetim kullanılmayan 'sepet' adı verilen kasaları toplamak isteyince kargaşa yaşandı. Bir hal esnafı boş kasaları ateşe verdi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:06
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Bayrampaşa'da hal esnafı yönetimin toplatmak istediği kasaları yaktı

Hal esnafı yönetimin toplatmak istediği kasaları yaktı
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Bayrampaşa sebze ve meyve halinde bugün öğle saatlerinde hal yönetimi ile esnaf arasında 'sepet' adı verilen boş kasalar nedeniyle tartışma yaşandı. Boş kasalar için yer gösteren yönetim, o bölgeye kayıtdışı bırakılan kasaları toplatmak istedi. Bu sırada yaşanan kargaşada, bir esnaf vermek istemediği kasaları yaktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan kasaları söndürürken, çevik kuvvet polisi de olay yerinde önlem aldı. Polis bir kişiyi gözaltına alırken, yanmış kasalar kepçeyle toplandı. 

"BENİM MALIMI ÇALIYORLAR"

Kasaları ateşe veren Murat Öztürk, "Burası 3 farklı kuruma ait; İSPARK, İSTAÇ ve Bayrampaşa Belediyesi. Şu an kasaların alındığı yer İSTAÇ'a ait. Buraya hal müdürlüğü müdahale ediyor. Hal müdürlüğü ise İBB'ye ait. Burada ne işi var? Ne hakkı var? Sen benim malımı çalıyorsun. Buradan kaldırmamızı söylesinler, 3 gün süre versinler. Süre verildiğine ilişkin evrak yok. Bu sepetleri yakıp paramparça ettim" dedi.

"ONLARA GİDECEĞİNE YANSIN DEDİK"

Yaşananları anlatan esnaf Hüseyin Güler, "Sepet işi yıllardır yapılıyor. Belediye sık sık ikide bir sepetin yasak olduğunu bildiriyor. Bu durum yasal değil, mallarımızı gasp ediyorlar. Kanser içeriyorsa kartona ya da sandığa geçsinler. Mallarımızı gasp edip İSTAÇ bölgesine koyup, orada malları satıp paraları alacaklar. Benim 700 bin liralık malımı aldılar. Biz köylüye bu kasaları vermezsek, nasıl mal koyacak. Köylü nasıl geçinecek. Hal müdürüyle, zabıtayla konuşmak istiyoruz, bizi hiç umursamıyor. Burada 3 bin insan çalışıyor. Almasınlar, kazanmasınlar diye arkadaşlardan biri yaktı. Onlara gideceğine yansın dedik" diye konuştu.(DHA)

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