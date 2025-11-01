CHP Bayrampaşa Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu Çam, belediyede göreve gelen yeni yönetimin, seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu kurumun resmi sosyal medya hesaplarından takipten çıkardığını duyurdu.

Çam, yaptığı paylaşımda “Bu uygulamayı şimdiye kadar yalnızca kayyum yönetimlerinde gördük. Yoksa Bayrampaşa fiili olarak kayyumla mı yönetiliyor?” diyerek tepki gösterdi.

Yapılan uygulamaya tepki gösteren Çam, “Bayrampaşa’da haksız şekilde göreve gelen azınlık yönetiminin ilk icraatlerinden biri, seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu’yu belediyenin tüm resmi hesabından takipten çıkmak oldu” ifadelerini kullandı.

Çam, kararı eleştirerek "Bizler bu uygulamayı şimdiye kadar yalnızca kayyum yönetimindeki belediyelerde gördük. Yoksa Bayrampaşa fiili olarak kayyumla mı yönetiliyor?" diye sordu.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisinde yeniden seçim yapılmıştı.

Üçüncü turda Adalet ve Kalkınma Partisi adayı İbrahim Akın 19 oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Recep Öztürk 18 oy aldı. Her iki adayın da meclis üye tam sayısı salt çoğunluğunu sağlayamaması sonrası 4'üncü turda yapılan oylamada ise en çok oyu alan İbrahim Akın (19) Bayrampaşa Başkanvekili seçilmişti.

Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından daha önceki haftalarda da belediye başkanvekili seçimi yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı İbrahim Kahraman kura çekimi sonucunda kazanmıştı. Yapılan itirazlarla seçim yenilenince bu kez İbrahim Akın seçilmiş oldu.