Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaya hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Sürücü kaçtı, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 12.28 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede hızla ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz yayaya çarptı.

Kazanın ardından yaya metrelerce savrulurken otomobil sürücüsü Ramazan Demir olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobilin çarptığı ve adamın metrelerce savrulduğu görülüyor.

Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaya hayatını kaybetti

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