Minibüste telefon çaldığı iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

Bayrampaşa'daki öğle saatlerinde Bayrampaşa Akpınar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, minibüste açıkta duran telefonu alıp olay yerinden kaçan kişi, sürücü tarafından yakalandı. Sürücü yakaladığı kişiyi yumruk ve tekmelerle döverken olaya yolcularında dahil olmasıyla kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla dayak son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)