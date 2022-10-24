24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minibüste telefon çaldığı iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

Minibüste telefon çaldığı iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

Bayrampaşa'da yolcu minibüsünden telefon çaldığı iddia edilen kişi, sürücü ve diğer yolcular tarafından dövüldü.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:32
Takip Et

Bayrampaşa'da minibüsten telefon çaldığı iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

Minibüste telefon çaldığı iddia edilen şüpheliye meydan dayağı
+
Aa
-

Bayrampaşa'daki öğle saatlerinde Bayrampaşa Akpınar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, minibüste açıkta duran telefonu alıp olay yerinden kaçan kişi, sürücü tarafından yakalandı. Sürücü yakaladığı kişiyi yumruk ve tekmelerle döverken olaya yolcularında dahil olmasıyla kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla dayak son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
4
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
7
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza 
﻿900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza 
﻿900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza 
﻿Akıllara durgunluk veren gelenek! Ağlamayan geline dayak
﻿Akıllara durgunluk veren gelenek! Ağlamayan geline dayak
﻿Akıllara durgunluk veren gelenek! Ağlamayan geline dayak
﻿'İsrail'in yeni başbakanını Arap seçmen belirleyebilir'
﻿'İsrail'in yeni başbakanını Arap seçmen belirleyebilir'
﻿'İsrail'in yeni başbakanını Arap seçmen belirleyebilir'
﻿Balıkçının ağına takıldı gözlerine inanamadı
﻿Balıkçının ağına takıldı gözlerine inanamadı
﻿Balıkçının ağına takıldı gözlerine inanamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.