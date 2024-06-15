Bayrampaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Bayrampaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde O-3 Bağlantı yolunda hafif ticari araçlar arasında yaşanan kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 civarında O-3 Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 59 AHV 821 plakalı bir hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan 34 FYF 738 plakalı aracı sollamaya çalışırken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 FYF 738 plakalı araç yan yatarak bir süre sürüklendi. Kazada İlhan Kahveci, Muhammed Çelen ve Ömer Çağ isimli üç kişi yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekipleri de kaza yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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